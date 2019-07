TEST: Jaký další jazyk byste se měly začít učit?

Možná před vám stojí volba, jaký třetí jazyk si zvolit. Nebo byste se jen chtěly o prázdninách nějak zabavit. Předtím, než se začnete učit cizí jazyk, měly byste promyslet hodně věcí, aby vás to po měsíci nepřestalo bavit. Udělejte si test a zjistěte, co pro vás bude to pravé.